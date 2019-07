TERMOLI. A mezzanotte, secondo il decreto Giustini, firmato dal commissario ad acta della sanità molisana assieme alla sua vice Grossi, ha smesso di vivere il Punto nascita di Termoli. Questa sera dalle ore 22 almeno fino alle 23.30, presso il parcheggio dell'Ospedale San Timoteo decine e decine di persone, nonostante il preavviso minimo, sono accorse ad accendere una candela come segno di dolore per la chiusura del punto nascita di Termoli, ormai già deserto.

«Ognuno si procuri una o più candele. A casa sicuramente ne avrete qualcuna. Portatele! Vanno bene di qualsiasi colore, dimensione e forma. Siamo autorizzati a questa manifestazione silenziosa dalla Questura, a patto che: non disturbiamo la quiete pubblica (e infatti non avremo megafoni né diremo alcunché); non intralciano il traffico cittadino (e non lo faremo); non entriamo in ospedale; gli eventuali cartelloni (che sono i benvenuti, portateli pure) non devono avere contenuti offensivi né volgari; non superiamo le 200 persone per volta tutte insieme.

#siamounsolopopolo #L113resiste», questo il messaggio lanciato sui social e sui gruppi WhatsApp dai promotori del comitato "Voglio nascere a Termoli".

">Ci siamo stati anche noi, in diretta Facebook, con Michele Trombetta, perché abbiamo sposato questa causa dal principio.

Cartelloni, fiaccole a mo' di lumini, era un veglia di commemorazione vera e propria, chiamiamola col suo nome, nella speranza che risorga al più presto possibile il Punto nascita.

«Anche se non sono presente fisicamente ci tengo ad affermare che è importante l'evento della fiaccolata che comunque è un simbolo forte di aggregazione sociale e che insieme si possono ottenere risultati concreti... Grazie a tutti voi che siete presenti stasera e che rappresentate anche noi residenti nei paesi più lontani», questo uno dei messaggi lanciati nell'agone social da chi materialmente non ha potuto prendervi parte.



C'erano anche le forze dell'ordine, ma tutto è filato liscio. La coscienza termolese si sta ridestando, il senso di appartenenza. La battaglia è appena iniziata.