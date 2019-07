TERMOLI. Conquistare il mondo (quello legale e persino quello finanziario) partendo da Termoli? Yes we can, si può per dirla all’italiana e non alla Obama.



Non è una chimera, lo dimostra il percorso professionale dell’avvocato Bernardo Bruno, tra le espressioni del mondo forense più premiate in Italia e ora con un credit privilegiato nel salotto buono della finanza mondiale: il Nasdaq, a New York.

Bernardo Bruno diventa il primo avvocato italiano della storia ad essere intervistato al Nasdaq come esperto di corporate internazionale applicato ai processi di quotazione in borsa.

Nella prestigiosa sede americana del mercato tecnologico più importante del mondo, a New York (dove Bruno & Associati vanta da due anni una sede istituzionale) e proprio nella sala in cui sono state quotate le più grandi aziende internazionali (del calibro di Amazon, Facebook, Microsoft ed Apple, solo per citarne alcune) è stato accolto e intervistato il professionista originario di Termoli, cui è stato chiesto un commento sul recente successo da lui ottenuto in un’importante operazione societaria internazionale, che ha avuto forte eco negli USA.

La sua personalità ha evidentemente colpito lo stesso Rob Phillips, Managing Director del Nasdaq, che ha rilasciato ai giornali statunitensi questa dichiarazione: "Bernardo ha una energia illimitata, eccellenza tecnica e una formidabile conoscenza di tutto ciò che serve ad implementare gli investimenti bilaterali tra società italiane e statunitensi. Le nostre aziende considerano il suo supporto professionale enormemente efficace. Credo davvero che lui abbia creato un approccio legale rivoluzionario e il taglio strategico della consulenza che offre consente di promuovere la crescita delle società in modo eccezionale".

Solo nel corso dell’ultimo anno Bernardo Bruno ha a dir poco collezionato riconoscimenti internazionali. E lo ha fatto senza darne alcuna enfasi, tanto che molti intorno a lui ne sono ignari e che lui stesso è restio dal raccontarlo.

Ma limitiamoci ai fatti.

Già premiato come fondatore della migliore Boutique legale nazionale nel settore societario (in occasione dei Le Fonti Awards 2018), nel febbraio 2019 è stato inserito nel Libro d’Oro delle Eccellenze Italiane allegato a Il Sole 24 Ore, come uno dei principali protagonisti del panorama nazionale.

Intervistato accanto a personalità del calibro di Brunello Cucinelli ed Alan Friedman, è stato testualmente definito come un “punto di riferimento del settore”, cui è riconosciuto il merito di avere, si cita letteralmente, “rivoluzionato l’approccio alla materia giuridica” e “reinventato il supporto legale all’internazionalizzazione”.

Lo scorso 6 giugno, Bernardo Bruno ha trionfato alla Borsa Italiana come migliore “Avvocato dell’anno 2019” nella categoria del Diritto Societario e del Contenzioso, dove una giuria tecnica indipendente, fatta da multinazionali e giornalisti di testate internazionali, lo ha consacrato numero uno, definendolo un profondo conoscitore del mondo dell’impresa e un “affermato professionista in materia di Diritto Societario a livello nazionale e internazionale”.

A suggellare definitivamente un anno di successi è quindi intervenuta l’ultima sorprendente iniziativa del Nasdaq, che il 7 giugno scorso ha oscurato l’intera facciata della sede di Time Square, proiettando un messaggio di encomio all’avvocato di origine molisana e celebrandone il nome e il brand (Bruno & Associati) direttamente sui famigerati tabelloni luminosi della piazza newyorkese più famosa del mondo (che solo i film hollywoodiani ci hanno abituato a conoscere).

Raggiunto dai nostri microfoni (con un ritardo causato proprio dal suo riserbo), Bernardo ha minimizzato: “Sono colpito anch’io. Non credevo che certe cose potessero accadere a chi, come me, è solo uno a cui piace fare l’avvocato. Perché in realtà è semplicemente questo che ho fatto (ride)”.

Fresco di recente inaugurazione della nuova sede di piazza San Babila a Milano (le altre sono a Termoli e a Pescara) Bernardo, che chi conosce descrive come il ragazzo di sempre, è riuscito a creare con Bruno & Associati uno dei brand legali in assoluto più richiesti, dentro e fuori i confini nazionali, dando vita a quella che alcune testate giornalistiche specializzate considerano essere il progetto innovatore di chi ha creato la prima vera Boutique legale internazionale.