LARINO. Non so quante volte – negli anni – chi scrive ha reiterato questa proposta. Purtroppo, soltanto a distanza di tempo, c’è stata una risposta, ed è stato sottoscritto nel Palazzo degli Uffici giudiziari un protocollo con la Regione Molise che permette il distacco di personale da tale Ente alla Procura generale della Corte di appello, a quelle della Repubblica di Campobasso, di Isernia e di Larino nonché alla Procura per i minori. In coda alla firma, il Capo degli Uffici giudiziari ha sottolineato:«Con questo accordo potenzieremo le Procure, e la macchina della Giustizia ne avrà un’accelerazione in termini di efficacia». A Larino i posti risultavano non coperti al 40%; e, una volta giunta a conclusione la cosiddetta quota-100, si sarebbe arrivati al 53%. Sarebbero venute meno 8 figure sulle 15 previste. A Campobasso, mancano 11 persone; ad Isernia, 7. «Se la situazione è questa, nel centro frentano basterebbero almeno 3-4 operatori; a Isernia 2-3. Se l’avviso riceverà riscontro, saranno i Capi dell’Ufficio ad adibire il personale distaccato nella maniera migliore possibile, sulla scorta delle competenze di ciascuno.



E così è diventata realtà una vecchia proposta avanzata da chi scrive e fatta propria da termoli on line. Si era sostenuto che, se negli ordinamenti a struttura federale, la materia-Giustizia può essere ripartita tra Stato federale e Stati membri (Regioni e Province), è pur vero che “lo Stato ha legislazione esclusiva su giurisdizione e norme processuali, su ordinamento civile, penale e giustizia amministrativa”. Insomma, spetta sempre a quest’ultimo “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio”, trattandosi di un compito, correlato all’attuazione degli artt. 2 e 3 Cost., impegnativo al punto che il successivo art. 120 stabilisce che “il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica; e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali“.

Successivamente, questi principi sono stati integrati secondo il testo approvato il 7 ottobre 2001. Per ciò stesso: 1) se l’organizzazione e la gestione della funzione giurisdizionale (intesa come servizio pubblico alla cui attuazione il cittadino concorre in ragione della propria capacità contributiva, strumentale alla tutela dei diritti civili e sociali) spetta allo Stato; 2) se è quest’ultimo a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, sobbarcandosi il relativo onere finanziario, nulla vieta alle Regioni di collaborare al potenziamento dell’organizzazione giudiziaria - a fronte di una minore efficienza attuativa della funzione giurisdizionale - attribuendo al proprio bilancio le spese conseguenti (art. 119 Cost.). Cosicché ciascuna Regione può contribuire a rafforzare i servizi essenziali, sopportandone la relativa spesa. Allo scopo, tale esigenza dovrebbe essere espressa nello Statuto regionale tra le norme di principio a carattere programmatico.

Se ciò avvenisse, l’esigenza potrebbe essere esplicitata successivamente in una proposta di legge alle Camere (art. 121, c. 2, Cost.), deliberata dal Consiglio regionale, concepita nei termini seguenti: aggiungere all’art. 117, c. 2, l), Cost. l’inciso“ferma restando la competenza della Regione di richiedere allo Stato il potenziamento di strutture e dotazioni organiche di magistrati e personale ausiliario, al fine di rendere non solo declamata, ma effettiva, la tutela giurisdizionale; e di ottenere tutto ciò quando la Regione stessa si impegni ad assumere il corrispondente onere finanziario“. Ma, se questo passaggio non fosse stato intrapreso com’era doveroso fare da un punto di vista amministrativo, già questo elementare ordine di considerazioni potrebbe consentire l’avviamento di una riflessione critica sulla Giustizia locale, documentando l’intento della Regione di concorrere alla realizzazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Insomma, la riserva di giurisdizione in materia non escluderebbe l’intenso ruolo assumibile dal legislatore locale nel rafforzamento dei Tribunali locali.

Claudio de Luca