TERMOLI. Hanno sfidato il caldo e le restrizioni di carreggiata in vigore da oggi sulla Bifernina, nell'attraversamento del Liscione. Sono partiti alle 7.15 da Termoli per arrivare alle 8.30 e partecipare in diretta alla trasmissione di attualità Agorà estate, condotta da Monica Giandotti su Rai Tre.

Parliamo delle mamme di ferro, Debora Staniscia e Cinzia Ferrante, accompagnate dal dottor Giuseppe Pranzitelli e Alessandra Di Pasquale, i 4 moschettieri che hanno varato il comitato spontaneo "Voglio nascere a Termoli".

Hanno portato alla ribalta nazionale televisiva la vicenda del Punto nascita di Termoli, anche se del tema si è dibattuto poco in studio, con gli ospiti che hanno deviato su argomenti più politici, come l'odio e i migranti. Un peccato, perché la vicenda andava analizzata meglio.

Comunque, il colpo di teatro c'è stato, la stessa Monica Giandotti, poco prima delle 10, in chiusura di puntata, ha dato notizia dell'accoglimento della sospensiva da parte del Tar Molise sul Punto nascita di Termoli.

Riproponiamo lo stralcio riguardante il servizio "Divieto di nascere a Termoli".