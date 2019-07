Strada nuova in via dei Mandorli ma vietata ai mezzi pesanti... e gli autobus?

TERMOLI. Un vero e proprio rebus della viabilità urbana e della mobilità quello che si è venuto a creare in via dei Mandorli dopo la realizzazione della nuova strada che ha colmato i ruderi di quella vecchia di lottizzazione, come avvenuto in altre zone della città di Termoli. Due cartelli che di fatto vedrebbero interdetto il transito di alcuni autobus urbani che percorrono interamente via dei Mandorli e sono al servizio dei residenti.

Il primo lo troviamo sulla linea 3/ che da via degli Oleandri si immette su via dei Mandorli, il secondo lo troviamo percorrendo la linea 3 che risale per via dei Mandorli.

«Sono sbucati questi due divieti di transito per mezzi superiori a 7.5 tonnellate... il Comune non ne sa niente, anzi sostiene che siano stati i residenti di quella strada... con questa segnaletica ci è proibito entrare sia per il divieto, sia perché i mezzi superano abbondantemente i limiti di peso imposto (che oscillano tra le 12/14 tonnellate)», ci ha rimarcato uno dei conducenti della Gtm.