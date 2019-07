«Appare opportuno sospendere i provvedimenti impugnati», il decreto del Tar Molise

TERMOLI. Basso Molise e non solo in giubilo per l’accoglimento della sospensiva cautelare sulla chiusura del Punto nascita di Termoli. Ma cosa dice il decreto firmato dal presidente del Tar Molise Silvio Ignazio Silvestri?

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; considerato che, in adempimento della nota del Commissario ad acta impugnata, la Asrem ha disposto la sospensione di ogni attività presso il Punto Nascita di Termoli a decorrere dal 1° luglio 2019;

Considerato che appare opportuno sospendere i provvedimenti impugnati al fine di consentire al collegio di decidere sulla istanza cautelare re adhuc integra; vista l’istanza di abbreviazione di termini ai sensi dell’art. 53 cpa; ritenuto di accogliere tale istanza e dimezzare tutti i termini in questa fase cautelare.

Per questo “Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti del Commissario ad acta e dell’Asrem impugnati; dispone il dimezzamento dei termini in questa fase cautelare ai sensi dell’art 53 cpa;

Ordina ai ricorrenti di notificare il presente decreto a tutte le parti intimate; fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 luglio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Il ricorso è stato proposto da Comune di Termoli, Comune di Campomarino, Comune di Castelmauro, Comune di Guardialfiera, Comune di Guglionesi, Comune di Mafalda, Comune di Montecilfone, Comune di Portocannone, Comune di San Giacomo degli Schiavoni, Comune di San Martino in Pensilis, Comune di Ururi, Comune di Montefalcone, Marianna Ancora, Maria Elisa Braccia, Dina Carrino, Tiziana Carissimi, Katia D'Abbenigno, Chiara D'Angelo, Mariateresa Del Russo, Ninella Di Marco, Antonella Di Michele, Ester Di Rosa, Angela D'Onofrio, Valentina Farina, Ilaria Fascia, Incoronata Lucia Fiore, Alessandra Medulli, Melania Pettola, Andrea Arabela Popa, Sousa Ana Paula Silva, Comune di Montenero di Bisaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Massimo Romano.