«Continuano a trasferire le partorienti a dispetto della sospensiva»

TERMOLI. «Il reparto di Ginecologia ufficialmente ancora non riceve disposizioni dall'azienda sanitaria sul ripristino del servizio di Ostetricia.

Anche i sanitari del 118 stanno vivendo ore drammatiche e, non avendo ancora ricevuto contrordini dall'ASReM, continuano a trasferire le gravide a termine a Campobasso e a Vasto».

Commentano così dal comitato 'Voglio nascere a Termoli', allibiti per la mancanza di comunicazione fra le istituzioni e con preoccupazioni per eventuali risvolti pericolosi.

«È accaduto proprio stamattina, dopo la notizia della sospensiva del TAR, che una donna gravida a termine è stata accompagnata dal 118 da Termoli a Campobasso. Grazie al Cielo la signora sta bene, e anche il suo bimbo, ma immaginiamo il viaggio al cardiopalmo per la squadra del 118 che l'ha trasferita d'urgenza..?

La semplice ambulanza del 118, e il personale che vi lavora, non sono affatto attrezzati per eventuali parti d'emergenza (che in 1 ora di bifernina, se tutto va bene, potrebbero puntualmente verificarsi in una gravida a termine), né dotati della benché minima strumentazione di monitoraggio fetale (cardiotocografo) o rianimazione neonatale. In caso di emergenza cosa potrebbero fare? Arrangiarsi..?

Diverso sarebbe se il Molise avesse il "servizio di trasporto assistito materno" (STAM), un'ambulanza che vede a bordo la presenza di un'ostetrica e di un anestesista/rianimatore, attrezzata per i parti d'urgenza.

Sollecitiamo con ogni mezzo (stampa, social network, passaparola) la struttura commissariale e l'ASReM affinché provveda al più presto a ripristinare il servizio di Ostetricia presso il nosocomio di Termoli, come da ordinanza cautelare del TAR.

Continuiamo a vigilare e a stare sul pezzo! E a prepararci per la manifestazione del 21, dal momento che la conferma della sospensiva da parte del TAR ci sarà solo dopo la riunione in camera di consiglio dei giudici amministrativi, che si terrà il 24.

Stay tuned! #siamounsolopopolo #L113».