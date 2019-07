Dopo la riapertura del Punto nascita, «Questa è la buona politica che viene dal territorio»

TERMOLI. Sindaci, legali e anche mamme e componenti del comitato "Voglio nascere a Termoli" tutti assieme appassionatamente in sala consiliare oggi - nel tardo pomeriggio - un po' per esultare e gratificarsi dell'obiettivo iniziale raggiunto in modo grandioso, la riapertura del Punto nascita di Termoli all'ospedale San Timoteo. Un po' anche per spiegare nel merito cosa significhi battaglia amministrativa e politica.

Parole enunciate dal sindaco Francesco Roberti, non l'unico primo cittadino a parlare, ma soprattutto dai legali Massimo Romano e Vincenzo Fiorini, che hanno spiegato la ratio del ricorso e del decreto del presidente del Tar Molise Silvestri.

Conferenza stampa seguita in diretta Facebook da Termolionline. Roberti, che ha annunciato l'incontro di giovedì alle 13.30 presso il Ministero della Salute col comitato percorso nascita, ha ribadito che il risultato di oggi è frutto della buona politica, quella dal basso.

Riproponiamo in video l'intera conferenza.