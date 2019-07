TERMOLI. Da oggi pomeriggio Goletta Verde di Legmbiente è ormeggiata a Termoli. Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa molisana c’è stato il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.

L’appuntamento è stato promosso dalle 17 presso la spiaggia libera del Litorale Nord di Termoli. Domani, alle ore 10:30, presso il Ristorante 'Sottovento' nel porto turistico Marina di San Pietro a Termoli, la conferenza stampa regionale di presentazione dei dati del monitoraggio delle acque realizzato lungo le coste molisane. Alla conferenza stampa interverranno Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde, l’assessoreall’ambiente di Termoli Rita Colaci e la Presidente di Legambiente Molise Manuela Cardarelli.