TERMOLI. Sindaci della costa molisana, prefetto e forze dell’ordine riuniti in sala consiliare questa mattina.

Dalla sanità alla sicurezza, considerando che siamo ormai in piena estate, il passo è quasi obbligato, poiché i 50 giorni più importanti della stagione cominciano a breve.

Come ha riportato il prefetto Maria Guia Federico, «Un incontro importante per parlare di ordine pubblico nel periodo della stagione estiva, una esperienza che abbiamo consolidato nel 2017 e ripetuto nel 2918 obiettivo è trattare sul territorio, tematiche importanti come quelle dell’ordine pubblico durante la stagione estiva e confrontarci con i sindaci rivieraschi per attuare un coordinamento che sia il più efficace ed efficiente possibile priorità del controllo del territorio delle manifestazioni che verranno organizzate durante il periodo estivo e la sicurezza nelle spiagge».

L’attenzione viene rivolta alle criticità tipiche delle località che si trovano sul mare, dall’ambulantato abusivo a tutto quello che ruota attorno ai territori come le serate e gli spettacoli, che aumentano e causa l’aumento della popolazione.

È previsto anche un incremento del numero delle forze dell’ordine sul territorio.