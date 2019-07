CAMPOMARINO. Anche quest'anno a Campomarino, menzionata in autostrada come città dipinta, l'artista Liliana Corfiati ha realizzato altre 3 murales nel borgo antico. Il tema è sempre lo stesso. I muri antichi del bellissimo borgo ristrutturato con tutte le strade rifatte raccontano la storia, la leggenda la vita vissuta degli arbereshe dando quel tocco di identità che locaratterizza e lo rende interessante agli occhi dei turisti che lo visitano e lo apprezzano. Liliana Corfiati in 20 anni, da sola, ha realizzato 35 murales e nonostante le lotte e i vandalismi fatti da persone incivili, oggi può ritenersi soddisfatta di aver fatto qualcosa per il proprio paese ai fini culturali e turistici.

«Il Borgo di Campomarino - afferma l’artista - ormai è un bel biglietto da visita per Campomarino.I dipinti fatti con lo stile dei Tromple d'oeil rispettono i muri antichie sono inseriti perfettamente con elementi che ben si amalgamano con il contesto delle casupole. I dipinti moderni andrebbero a rovinare un equilibrio pittorico che oggi regna nel borgo sia per lo stile che per la forma e il contenuto dei miei murales.

Senza nulla togliere all'arte moderna credo proprio che nel borgo antico di campomarino, così com’è strutturato non avrebbero nessun senso. Ho donato l'esecuzione delle mie opere al Comune che rappresenta i cittadini di Campomarino affinché li protegga da atti vandalici e da dipinti diversi che possono essere benissimo collocati altrove. Certa di una loro collaborazione ringrazio loro e tutta la cittadinanza alla quale va la mia gratitudine per avermi permesso di realizzare il mio sogno per il bene del paese».

Tra i murales più recenti, «La dichiarazione d'amore di due innamorati arbereshe davanti casa sotto gli occhi vigili dei genitori», «La casa dipinta con la finestra ele rondini che caratterizzano il borgo di Campomarino».