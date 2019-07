«Il Basso Molise ce la farà, ma solo se cammineremo insieme»

TERMOLI. Il Comitato "Voglio nascere a Termoli", tramite un comunicato, lancia l'appello alla partecipazione alla manifestazione che si terrà il 21 luglio affinché il Tar confermi il decreto sospensivo della chiusura del punto nascita di Termoli.

«Il 24 luglio p.v. ci sarà la camera di consiglio del TAR, dove si deciderà se il decreto sospensivo è confermato (e diventerà quindi "ordinanza sospensiva") fino alla sentenza definitiva (tra 6-7 mesi) oppure no. Se il 24 il TAR non conferma la sospensiva il punto nascita di Termoli chiuderà per almeno 6-7 mesi, fino alla sentenza (gennaio/febbraio).

È importante raccogliere quante più firme possibili fino al 21 (il 22 saranno depositate al Tar e inviate ai destinatari -Mattarella, Conte, Grillo, Treia, Toma, Micone, Giustini, Grossi, Sosto, Lucchetti, Forciniti, Morelli, Molinari, Urbani, Agenas, Anac), e partecipare in massa alla manifestazione del 21, dando ai magistrati l'idea della compattezza del territorio.

Per fare ciò serve la collaborazione di tutti i cittadini sensibilizzati al problema (speriamo tanti). Siamo in cerca di idee e di forze nuove. Fin'ora è prevalso il fattore tempo: dovevamo essere in pochi a decidere per essere rapidi nelle iniziative e reattivi nei problemi che nascevano giorno per giorno..

Ora fino al 21 abbiamo un po' più di tempo, ma mica tanto, perché vorremmo contattare tutte le associazioni, organizzazioni, onlus, parrocchie, attività ecc.. di Termoli e del basso Molise.. Un lavoro immane che già da ieri abbiamo iniziato.. Se siete iscritti a qualche associazione e volete presentare la cosa ai vostripresidenti, per dare la disponibilità dell'Associazione e risparmiarci l'ennesima telefonata/incontro, siamo a disposizione per chiarimenti e per scoprire le carte, le ns idee, che possono tranquillamente essere emendate e anche stravolte, basta che partecipiamo tutti. Siamo in democrazia.

Resta inteso però che alla fine bisogna "quagliare"(altrimenti si rischia di non fare un bel nulla), perché il 21 è molto vicino. Quindi nessuno si senta offeso, ma da promotori (e non padroni) dell'iniziativa, quando ci saranno opinioni diverse tra le associazioni, ci dovremo assumere la responsabilità di decidere, esponendoci giocoforza alle critiche di chi la pensa diversamente.. Speriamo che tutti capiscano che in gioco non c'è la visibilità di questa o di quell'associazione, partito, attività.. Ma il bene comune. Lottiamo per difendere quello, senza altri interessi o manie di protagonismo. Per unire le persone occorre tanta umiltà e totale refrattarietà a fischi e/o applausi..

L'idea della manifestazione del 21 sera è quella di una veglia, un corteo con fiaccole, in attesa della conferma della sospensiva del TAR. L'idea è di una manifestazione il più possibile partecipata, da tutti i colori, da tutto il basso Molise, possibilmente senza bandiere, per dare l'idea di un popolo che si muove compatto, unito nello scopo di salvare la sanità bassomolisana (si comincia dal punto nascita). È un'utopia (?), ma ci proviamo.. Se si realizza dipende solo da te, non da chi come noi e molti altri si sta giocando la faccia e non solo..

Contattateci per disponibilità delle vostre associazioni rispondendo nei commenti o in privato.

Appena possibile faremo un'assemblea pubblica per scoprire le carte e acquisire nuove idee. Partecipate numerosi con l'idea di servire il bene comune, e non gli interessi particolari.

Forza basso Molise, ce la faremo, ma solo se continueremo a camminare insieme.»