Contrasto dei rischi connessi alla stagione estiva, la riunione in Comune

TERMOLI. Il Prefetto di Campobasso Maria Guia Federico ha presieduto ieri, 9 luglio, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso il Comune di Termoli alla quale hanno partecipato i Sindaci dell’area costiera, i vertici delle Forze di Polizia territoriali, della Capitaneria di Porto e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’incontro, dopo l’esame della situazione complessiva dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area costiera, sono state affrontate le problematiche di maggiore impatto e rilevanza che interessano la zona del litorale, soprattutto nel periodo estivo quando si registra una notevole affluenza di turisti ed in particolare: l’aumento di reati predatori, l’abusivismo commerciale, lo sversamento illecito di rifiuti, l’occupazione abusiva di aree demaniali, il pericolo di incendi boschivi, l’infortunistica stradale.

A tal riguardo, oltre a concordare l’intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio con particolare riferimento alle zone di confine con la vicina Puglia, è stata condivisa la proposta del Prefetto di programmare servizi coordinati dedicati prevedendo misure di vigilanza e di intervento in stretta cooperazione tra le diverse forze di polizia e con la partecipazione delle polizie locali anche per il monitoraggio della viabilità e la rilevazione di sinistri in ambito urbano.

Una particolare attenzione è stata riservata al fenomeno del commercio ambulante per il contrasto dell’abusivismo e della contraffazione di merci.

La Guardia di finanza, in collaborazione con la Capitaneria di porto e con la Polizia ferroviaria, svolgerà un’attenta azione di prevenzione e repressione attraverso rigorosi controlli sul rispetto della normativa di settore.

Analoghi mirati servizi saranno rivolti a prevenire l’incidentalità lungo le arterie maggiormente interessate dal traffico estivo (controllo della velocità, condotte illegali dei conducenti quali sorpassi non consentiti, uso del telefonino alla guida ecc,), nonché a reprimere illeciti ambientali (scarico non autorizzato di liquami sia da parte di villeggianti che utilizzano camper o roulottes, sia ad opera di aziende private che effettuano lo spurgo di pozzi neri delle residenze della costa).

Anche quest’anno continueranno le attività di sequestro e successiva confisca delle suppellettili lasciate dai bagnanti sull’arenile nelle ore notturne in violazione delle ordinanze emesse dall’autorità marittima.