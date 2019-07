Basilio Luigi Ciucci è il nuovo Governatore del Distretto 2090 del Rotary International

TERMOLI. È Basilio Luigi Ciucci, imprenditore agricolo, socio del Rotary Club Termoli e residente a Campomarino in Molise, il nuovo Governatore del Distretto 2090 del Rotary International. Il prestigioso incarico, della durata di un anno, vedrà il neo Governatore impegnato in diverse e molteplici azioni di servizio sia a livello internazionale che nelle regioni di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, rientranti nel Distretto 2090 del Rotary International. Rotariano dal 1999, sposato con Maria Ester e più volte Presidente del Club di Termoli, Basilio Luigi Ciucci ha ricoperto importanti incarichi a livello distrettuale, prima di diventare Governatore, che gli sono valsi sette volte il Paul Harris Fellow ovvero la più alta onorificenza rotariana.

«Credo in un Rotary fatto di impegno, sacrificio, autenticità, condivisione e trasparenza. La parola d’ordine del mio governatorato sarà concretezza e proprio per questo il mio impegno per il territorio, a cominciare da quello martoriato dal sisma, sarà massimo. Penso al Progetto Fenice per la ricostruzione, al progetto Virgilio 2090 per le nuove generazioni, al Rotary Campus per i diversamente abili, a End Polio Now per la salute. Sono sicuro che insieme ai 69 Club del Distretto faremo una grande annata rotariana all’insegna del servizio, dello sviluppo e della realizzazione di progetti sostenibili».

Così Basilio Luigi Ciucci, neo Governatore del Distretto 2090 del Rotary International, commenta l’inizio dell’anno rotariano 2019/2020. È possibile avere maggiori informazioni e seguire le attività del Rotary International cliccando qui oppure collegandosi alla pagina Facebook Rotary District 2090.