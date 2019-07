Via Mascilongo non merita questo: a vuoto due segnalazioni!

TERMOLI. Non tutte le segnalazioni che arrivano a Termolionline diventano articoli o pubblicazioni. In alcune circostanze preferiamo intervenire direttamente, esercitando un ruolo diverso ma affine, quello di mastini del decoro urbano. Di ieri mattina una segnalazione sul degrado in via Mascilongo, subito dopo l'incrocio da via Molise. E' vero, ci sono cantieri per la Rete Gas, ma ciò non toglie che chi di dovere deve ritirare l'immondizia.

Segnalazioni a riguardo sono state fatte ieri mattina e questa mattina. Alla seconda, dove non abbiamo lesinato modi spicci, ci era stato assicurato il fulmineo intervento di un operatore, le ore passano e alle 16 siamo scesi in strada a controllare la situazione: nulla, allora c'è chi promette e non mantiene persino nell'assolvimento delle mansioni aziendali.

Chiediamo il rispetto del capitolato d'appalto sull'igiene urbana, sia alla Rieco Sud che al Comune di Termoli.