In Ginecologia arriva la dottoressa Elvira Fiadino e ha firmato anche a favore del Punto nascita

TERMOLI. Buona notizia e buona volontà, doppio aggettivo positivo e di questi tempi non è così scontato, per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli. L'Asrem ha assunto un nuovo dirigente medico, la dottoressa Elvira Fiadino.

«Viste le innumerevoli richieste espresse, anche per le vie brevi, dal responsabile dell'Uoc Bernardino Molinari dello stabilimento ospedaliero “San Timoteo” di Termoli per l’assunzione di personale medico, stante le gravi criticità in essere; già utilmente collocata in graduatoria, con nota Pec del 7/03/2019, la dottoressa Fiadino ha dichiarato di essere disponibile ad accettare l’assunzione».

Nella serata di ieri, la stessa ginecologa si è recata al banchetto per la raccolta firme a favore del Punto nascita di Termoli.