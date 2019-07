Rimossi i rifiuti in via Mascilongo, era ora!

TERMOLI. Tanto tuonò che piovve. ">E' servita la diretta Facebook di ieri sera per smuovere le acque alla Rieco Sud. In serata il cumulo di rifiuti che stava minando quella parte iniziale di via Mascilongo, partendo da via Molise, è stato rimosso. L'auspicio è che la prossima volta non servano tre segnalazioni e un live per convincere chi di dovere ad andare sul posto e ripristinare condizioni decorose.