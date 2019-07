Fontana: "Ripristinare il 118 turistico anche di notte a Campomarino Lido"

CAMPOMARINO. Si muove il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana sul 118 spiaggia a Campomarino.

L'esponente pentastellato ha presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio Regionale del Molise Salvatore Micone e al presidente della Giunta Regionale Donato Toma, chiedendo chiarimenti sulla disattivazione del servizio turistico 118 24h a Campomarino.

«In data 27/06/2019 la direzione generale Asrem, con una comunicazione interna ha annunciato la disattivazione del servizio turistico 118 24h a Campomarino, limitandolo alla fascia oraria (08:00 - 20:00); la postazione notturna del 118 di Campomarino, presente nel periodo estivo, è la seconda postazione attiva oltre a quella presente presso il Pronto soccorso di Termoli; ritenuto che - da tale disattivazione, nell’ambito di un territorio di oltre 100.000 abitanti, potrebbero derivare notevoli disagi nel caso in cui dovessero pervenire contestualmente più richieste di intervento; per tutto quanto premesso e ritenuto s'interroga il presidente della Giunta Donato Toma per sapere per quali motivi la Direzione generale Asrem ha assunto tale decisione; come si intende rimediare nell’immediato alla necessità di coprire adeguatamente la rete di primo soccorso all’interno del territorio bassomolisano».