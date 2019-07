TERMOLI. A margine della conferenza stampa sul dragaggio, inevitabili le domande sulla situazione al depuratore. Il vice sindaco Enzo Ferrazzano, che ha sostituito il primo cittadino Francesco Roberti, impegnato in un altro contesto, ha chiarito che questa volta ci dovrebbe voler meno tempo per riparare la condotta sottomarina, ma comunque non prima di una settimana. A causa delle condizioni meteo previste, i lavori della ditta che dovrà sostituire la tubatura inizieranno tra martedì e mercoledì della prossima settimana.