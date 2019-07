Parte anche la navetta gratuita per Rio Vivo nei weekend

TERMOLI. Le navette gratuite per il mare saranno attive anche da oggi, sabato 13 luglio, anche a Rio Vivo. Saranno operative tutti i fine settimana, nei giorni di sabato e domenica, fino alla fine di agosto.

In questo modo, nonostante la scarsa utenza che si era registrata nel corso dell’estate 2018, l’amministrazione comunale ha inteso accogliere le istanze provenienti dagli operatori balneari del lungomare Sud. Ci saranno quattro corse mattutine e quattro pomeridiane, che collegheranno il quartiere di Difesa Grande a Rio Vivo.

Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, inoltre, viene estesa la percorrenza dell’autobus Gtm n. 12, che parte dal capolinea di piazza Garibaldi e arriva al porto di Termoli. Nelle sei corse giornaliere, due mattutine e quattro pomeridiane, l’autobus giungerà sino al parcheggio di Rio Vivo, dove comincia il percorso pedonale per raggiungere gli stabilimenti balneari, in partenza dal Terminal bus di via Martiri della Resistenza.

Sul lungomare Nord, invece, sono state confermate 3 navette, due principali che percorrono il viale Cristoforo Colombo in senso inverso, sempre in partenza dal Terminal bus di via Martiri della Resistenza, e una con una frequenza di sei corse, tre mattutine e tre pomeridiane che dal Terminal bus giunge sino al lido Torretta.