L'Asrem si è svegliata: altri due avvisi per ginecologi al Punto nascita

TERMOLI. Un risveglio improvviso quello dell’Asrem, che dopo aver deliberato l’assunzione della ginecologa Elvira Fiadino, ha emesso un ulteriore avviso pubblico per il conferimento di 2 incarichi da libero professionista a specialisti in Ostetricia e ginecologia.

Ecco il testo del provvedimento a firma del direttore generale Gennaro Sosto.

LETTO il Decreto n. 135 del TAR Molise pubblicato in data 08/07/19 con il quale è stata accolta la sospensiva della nota della Direzione Generale ASREM prot. n. 58256 del 26/06/19 di presa d’atto della nota della Struttura Commissariale prot. n. 78739 del 25/06/19 che aveva disposto la temporanea sospensione dei ricoveri in regime ordinario in elezione e in urgenza presso l’Ostetricia e Ginecologia di Termoli con decorrenza dal 01/07/19, nonché la graduale dimissione/trasferimento presso centro HUB delle pazienti già ricoverate sulla base della situazione clinica e conseguenzialmente disposto la riapertura della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di Termoli;

PRESO ATTO della carenza del personale medico presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di Termoli che ha determinato la temporanea sospensione delle attività come da nota della Struttura Commissariale n. 78739 del 25/06/19 sospesa con il suindicato decreto n. 135/19 del TAR Molise;

RITENUTO necessario, al fine di dare esecuzione al suindicato decreto del Tar Molise, indire procedura selettiva pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali a medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia nelle more dell’espletamento del concorso indetto con provvedimento n. 542 del 13/05/19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05/07/19;

CONSIDERATA l’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. n. 161/2014 in materia di articolazione dell'orario di lavoro;

PROPONE

di INDIRE, per le motivazioni sopra riportate e nelle more del completamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali a medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che la spesa presunta lorda omnicomprensiva mensile per l’affidamento degli incarichi ammonta ad€ 6.800,00 cad;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per quanto detto in narrativa: di INDIRE, per le motivazioni sopra riportate e nelle more del completamento delle procedure concorsuali per

l’assunzione di personale a tempo indeterminato, selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali a medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.;

APPROVARE l’allegato avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto, da pubblicare, considerata l’urgenza, sul sito ASReM, con scadenza al settimo giorno successivo alla data di pubblicazione;

DARE ATTO che la spesa presunta lorda omnicomprensiva mensile per l’affidamento di ciascun incarico ammonta ad€ 6.800,00;

TRASMETTEREil presente atto alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Unico Regionale

RENDERE il presente atto, stante l’urgenza,immediatamente eseguibile».