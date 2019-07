CAMPOMARINO. Sta diventando un assessore all’Ambiente social Antonio Saburro e non nutrivamo alcun dubbio.

«Dopo diversi incontri con la ditta Giuliani, finalmente abbiamo un quadro reale sul numero delle discariche abusive bonificate dal primo marzo ad oggi e quindi si può procedere alla pulizia di quelle attuali. Sabato mattina la ditta inizierà la pulizia delle discariche abusive segnalate in questi giorni e presenti sul nostro territorio. Ringrazio la ditta Giuliani e chi in questi giorni ha seguito il tutto con me, in primis il sindaco, l'assessore ai Lavori pubblici Anna Pollace, il responsabile ambiente del Comune architetto Martino Colucci e I colleghi di maggioranza. Scusate il ritardo, ma era importante fare un quadro della situazione».

Inoltre, pulizia e ordine. «Venerdì mattina ho segnalato al responsabile del settore urbanistica la necessità di sostituire le panchine e dopo poco tempo sono arrivate (senza spendere soldi). Almeno ora ci si può sedere per fare qualche minuto di riflessione o riposare un pò. Grazie per la celerità».