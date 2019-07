Buone notizie da Rio Vivo, i controlli marini mostrano che tutto è a posto

TERMOLI. Nel 2019 aveva assunto un carattere di particolare rilevanza il monitoraggio delle acque marine a Rio Vivo.

Alla fine della scorsa estate c’è stato il divieto di balneazione per alcuni giorni in un tratto della costa Sud, a Rio Vivo. Per questo, c’è stata attenzione e la zona sarà comunque vigilata in maniera differente dal resto della costa. Ma le cose nel corso del tempo sono migliorate e i campioni prelevati da aprile in poi sono risultati conformi.

Si ipotizza che il superamento dei limiti avvenuto per il tratto che alla fine dell’agosto 2018 venne interdetto alla balneazione è stato determinato da una "immissione occasionale" di acque reflue domestiche, avvenuto presumibilmente nei giorni immediatamente precedenti all'effettuazione dei prelievi dei campioni di acqua, si ritiene che siano venute meno to motivazioni d'ordine sanitario che avevano indotto a disporre la temporanea sospensione della balneazione net tratto di mare interessato e,pertanto, si propone la revoca del provvedimento restrittivo In precedenza imposto.

Comunque ci sarà un costante monitoraggio della zona. Le autorità competenti (Asrem) hanno sollecitato l'Amministrazione Comunale a intensificare l'azione di sorveglianza sul corpo idrico in questione al fine di porre in atto le adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento, che devono rappresentare la strumento ordinario attraverso il quale prevenire e gestire nella maniera corretta le eventuali alterazioni qualitative del "Torrente Rio" Vivo.