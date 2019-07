Il maltempo torna sull'Adriatico: previsti forti temporali

TERMOLI. Anche il meteo oggi si caratterizzerà per la presenza di numerosi temporali. E' quanto prevede la cartina di Meteoinmolise.com.

METEO OGGI: situazione ed evoluzione: un nucleo d’aria fredda in quota proveniente direttamente dalla Russia, si avvicina al nostro Paese con l’intento di portare una nuova fase di Maltempo con una severa sequenza di temporali, grandine e forti colpi di vento. La giornata di oggi vedrà già qualche rovescio temporalesco scoppiare nelle prime ore del mattino sui rilievi del Nord Est in rapida discesa verso le pianure e le coste del Friuli, del Veneto e in seguito della Romagna.

TEMPORALI E ROVESCI NEL POMERIGGIO: fra le ore centrali del giorno e il primo pomeriggio, forti temporali, grandinate ed intense raffiche di vento, colpiranno il sud della Romagna, ma in rapido trasferimento ai settori interni e costieri delle Marche e dell’Abruzzo. L’intensa fase temporalesca proseguirà anche tra il tardo pomeriggio e la sera quando tutto il sistema perturbato scenderà verso sud colpendo ancora l’Abruzzo ma anche il Molise fino ai settori centro settentrionali della Puglia. Allo stesso tempo, il quadro meteorologico migliorerà rapidamente su Romagna e Marche. Alcuni forti temporali potranno insistere anche durante la tarda serata fino alle primissime ore della notte ma solo ad appannaggio della Puglia meridionale e la Basilicata ionica dove il meteo andrà migliorando nel corso della notte. Pochi i disturbi invece sul resto del Paese salvo qualche possibile acquazzone non escluso sui settori est del Lazio.