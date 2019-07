Obbligo di pilotaggio nel porto di Termoli, occhio alle esenzioni

TERMOLI. Ci sono novità per il traffico marittimo nel porto di Termoli. Un decreto del direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti.

Visto il decreto n. 142 del 2015 del Direttore marittimo di Pescara che disciplina temporaneamente l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Termoli e a! Campo Rospo Mare; vista la nota n. 14727 del 30 maggio 2019 con cui la Direzione marittima di Pescara, nel trasmettere la documentazione predisposta dalla Capitaneria di porto di Termoli, fornisce gli elementi necessari per l’adozione da parte del Ministero del decreto previsto dall'articolo 14 comma I bis della legge n. 84/94; ritenuto di dover procedere all'adozione, si decreta che nel porto di Termoli il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l’uscita delle navi e per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina, quando non comportino l'uso di macchine e/o dei rimorchiatori.

Il pilotaggio è altresì obbligatorio al terminal petrolifero "Campo Rospo Mare" posto a circa 12 miglia a N/NW dal porto di Termoli, per le navi in arrivo, in partenza o comunque in manovra di ormeggio e disormeggio.

Le zone entro le quali il pilotaggio è obbligatorio sono costituite dall'intero specchio acqueo portuale della rada e del porto di Termoli, delimitato dall'arco di circonferenza avente raggio di 1 miglio dall'imboccatura del porto stesso e dall'intero specchio acqueo delimitato dalla circonferenza avente raggio di tre miglia nautiche con centro sul punto di installazione del galleggiante di stoccaggio ancorato permanentemente all'interno del terminal petrolifero "Campo Rospo Mare".

Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio: le navi militari, le navi ausiliarie e quelle ospedale; le navi aventi stazza lorda inferiore a 500 GT o, se effettuano il servizio di linea, con stazza lorda inferiore a 1500 GT; le navi da pesca che non siano adibite alla pesca oltre gli Stretti; i rimorchiatori addetti al servizio portuale; le navi adibite al traffico locale e ai lavori nel porto.

Le navi fino a 2000 tonnellate di stazza lorda (GT) adibite ai servizi di linea, che non facciano use del rimorchiatore possono avvalersi, limitatamente al comandante della nave che abbia dimostrato la conoscenza del porto dopo un numero minimo di manovre in entrata e in uscita dal porto pari a sei.

L’autorità marittima può imporre la presenza del pilota a bordo qualora particolari condizioni meteomarine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione.

II presente decreto è entrato in vigore il 20 giugno 2019.