TERMOLI. Seconda domenica di luglio, al calendario porta il giorno 14 e sotto il profilo del meteo non è proprio una giornata torrida di estate piena.

Intorno all’ora di pranzo abbiamo dato notizia anche di una emergenza balneare a Termoli Nord.

Purtroppo ci portiamo dietro le scorie delle perturbazioni di giovedì e ieri, sabato, che hanno flagellato la costa adriatica dalle Marche fino qui da noi.

Il mare è mosso e i fondali non si sono ancora riposizionati, proponendo la classica colorazione marrone.

A parte un vento moderato, il sole attraverso qualche nuvola riesce a scaldare chi comunque ha deciso di scendere sulla spiaggia per prendere solo la tintarella.

Capitolo Isole Tremiti: partenze regolari per la motonave Isola di Capraia e il Termoli Jet, nonostante il mare moderatamente mosso, ma non c'è stata ressa alle partenze. Ultimo capitolo dopo averla aspettata sotto il sole abbiamo visto passare la navetta gratuita per i bagnanti di Rio Vivo che comunque non era molto affollata.