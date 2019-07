TERMOLI. La mano della piccola bimba che ha estratto dopo l'uscita del biglietto con scritto "W San Basso" il nome del Motopeschereccio "Luigi Padre", di cui sono armatori i fratelli Marone e Marino Recchi, (da non confondere con i cugini gemelli Maretto e Beniamino).

Il motopeschereccio Luigi Padre è una imbarcazione di media grandezza, riconoscibile, perché è di colore rosso, unico a Termoli.

Ora passata l'euforia di ieri sera quando è stato estratto il biglietto con il nome della loro imbarcazione dopo quello con la scritta W San Basso, da qui al 3 agosto il natante si rifarà il look per essere bello e accogliente per ricevere l'onore di portare la statua del Santo Patrono in processione per mare, e cosi auspicando un periodo di prosperità per la loro barca, per loro la famiglia e tutti i pescatori termolesi. Viva San Basso.