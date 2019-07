TERMOLI. «In cammino verso Est». Con un ritardo di quasi 3 ore rispetto al programma, sono stati accolti nel pomeriggio in piazza Monumento i partecipanti al Viaggio nel Molise di mezzo, dove hanno chiuso il percorso. Grande soddisfazione per il gruppo che è stato accolto in modo caloroso da tutti. A organizzare l’accoglienza finale a Termoli è stata la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), Sezione Provinciale di Campobasso. Entusiasmo per la 2^ edizione della camminata: “Viaggio nel Molise di mezzo - In cammino verso est”. La manifestazione ha visto percorrere a piedi il tragitto da Pozzilli a Termoli (151 Km in cinque giorni dal 10 al 14 luglio 2019), a cura dell’Associazione di promozione sociale e culturale “Molise on the road” e si avvale dei patrocini di Regione Molise, Fondazione Neuromed e dei Comuni di Pozzilli, Carpinone, Torella del Sannio, Lucito, Palata e Termoli. Una proposta estiva diversa e nuova per la gioia di podisti ed appassionati di ambiente e lunghe camminate a piedi per divertirsi, fare sport, socializzare, conoscere ed ammirare il Molise da ovest ad est, apprezzandone natura, gente, territorio e bellezze.

Quest’anno, la Lilt di Campobasso parteciperà alla manifestazione nell’ambito del progetto “Io cammino e… guadagno salute – Camminate del benessere attraverso i tratturi”, che ha come obiettivo la promozione di azioni di prevenzione attraverso l’attività fisica, tassello essenziale di un sano stile di vita e del benessere psicofisico e sociale. L’attività fisica è uno strumento di prevenzione e terapia per favorire la guarigione o il recupero di migliori condizioni di benessere psicofisico anche dei pazienti affetti da patologie croniche, essendo stati rilevati statisticamente dei miglioramenti dei parametri funzionali e clinici (aumento efficienza cardiovascolare, calo ponderale, diminuzione circonferenza addominale, diminuzione valori pressori e metabolici).