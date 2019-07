SAN SALVO. Martedì 16 luglio la Luna, quando sarà in “piena”, e saranno allineati “Sole-Terra-Luna, verrà oscurata dalla Terra. Questo fenomeno, chiamato “eclissi lunare” si verificherà a pochi giorni dalle celebrazioni dei 50 anni del primo sbarco sulla luna, avvenuto il 20 luglio del 1969.

La missione, denominata Apollo 11, iniziò proprio il 16 Luglio 1969 quando la navicella lasciò il pianeta Terra per atterrare, quattro giorni dopo, sul satellite, nella zona chiamata Mare della tranquillità.

Il primo uomo a toccare il suolo lunare fu Neil Armstrong. In seguito fu raggiunto dal compagno di viaggio Buzz Aldrin. Ventuno ore dopo, gli astronauti tornarono nel modulo di comando, dove li attendeva il terzo membro dell’equipaggio, Michael Collins, e ripartirono alla volta della Terra. L’atterraggio avvenne il 24 luglio nell’oceano Pacifico e decretò il termine della missione che aveva il sapore dello fantascientifico.

Martedi 16 luglio 2019, l’eclissi lunare parziale sarà visibile su tutto il territorio italiano. Per la prossima eclissi bisognerà attendere il 2021.

L'inizio della vera e propria eclissi avverrà intorno alle ore 22 e il momento in cui la Luna sarà ampiamente oscurata dall'ombra della Terra, verrà raggiunto alle 23.30. Lo spettacolo terminerà del tutto dopo le 2.17. Se non ci saranno nuvole, Il fenomeno sarà visibile anche a occhio nudo e senza particolari strumentazioni. Per godersi meglio il fenomeno è opportuno trovarsi in luoghi in alto e lontano da fonti luminose come potrebbero essere, un prato in collina, spiagge e campagne.