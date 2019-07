TERMOLI. Sabato sera al Circolo della Vela si è tenuto il Convegno “Arte, letteratura e salute mentale: ‘e pecché’ ?”. Una sala impreziosita dalle maschere del gruppo teatrale del Centro Diurno “Chesensoha” e dalle opere di un artista di Petacciato, Antonio Ioannone. Dopo i saluti del neo-assessore alle politiche sociali, Silvana Ciciola, l’evento ha ripreso i temi della fortunata giornata dell’Ottobre scorso, la Festa della Bellezza. Organizzato dal Centro di Salute Mentale di Termoli, dal Centro Diurno “Chesensoha” e dalle associazioni culturali Kamastra e Casa del Libro, l’evento ha fatto sì che dialogassero in sinergia temi apparentemente diversi. In realtà il filo conduttore è emerso chiaramente: l’importanza della creatività per ognuno di noi e in particolare per chi soffre di disturbi psichici. Il dr. angelo Malinconico, Direttore dei Servizi per la Salute Mentale in Basso Molise, ci ha abituati all’intersezione tra riflessione tecnica e performance di altra natura, ma ieri sera l’atmosfera è stata di particolare pregnanza, raggiungendo momenti di alta commozione.

Malinconico ha incentrato il proprio intervento sulla necessità di porre al centro dei programmi di cura il Soggetto, con la stretta necessità di esaltare curiosità e creatività. Tanti gli esempi portati, da Dostoevskij a Queneau. La dottoressa Maria Immacolata Mustillo, dirigente psicologa del CSM, ha tenuto una brillante relazione sui processi psichici implicati nella creatività, nell’attività artistica e del loro reale o presunto rapporto con il disagio psichico. Poi è stato dedicato uno spazio alla III a edizione del Concorso letterario “Descrivere l’invisibile”. La dottoressa Maddalena Molinero, assistente sociale del Centro Diurno e interfaccia con le associazioni culturali Casa del libro e Camastra, ha illustrato il senso del tema scelto per questa edizione, “I sogni svelati” e ha proceduto alla premiazione delle vincitrici: Daniela Carnevale, con una poesia sul “sogno” del femminile in rapporto a un maschile auspicato come rispettoso e vero compagno di vita; Virginia Notarpasquale, autrice di una splendida e immaginifica favola sul materno, sui percorsi di separazione, sulla necessità del rispetto (ancora una volta) per la soggettività e dei suoi percorsi di individuazione. La conclusione è stata un’autentica sorpresa per i partecipanti. L’attrice napoletana (lei ama definirsi “commediante”) Angela Dionisia Severino ha incantato con una performance su Pulcinella. Prima indossando la famosa maschera e poi descrivendone la storia con una modalità competente e immaginifica. Ha intitolato la rappresentazione da grande commediante dell’arte “Pulcinella, il filosofo che fu chiamato pazzo”, conducendo gli spettatori in un mondo di “miserie” e di “nobiltà”, di sogno e realtà, muovendosi sul palcoscenico come un guitto dalla consumata esperienza, nonostante la giovanissima età. Un’artista di cui sentiremo parlare nei prossimi anni.