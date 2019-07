Cinghiali, un serio problema in Molise (anche per i cacciatori)

MOLISE. Al giorno d’oggi, tra le specie ‘ludiche’ in via d’estinzione c’è quella del cacciatore che pure, un tempo, in Molise contava molto. In Italia sono ormai poco più di mezzo milione, nella gran parte tutti avanzati negli anni. Il motivo? Innanzitutto i costi notevoli dell’attività; ma soprattutto la pessima immagine che ne deriva a chi la pratica in tempi sensibili all’animalismo. Ed ecco perché la terza domenica di settembre, risultano essere sempre di meno i cultori della doppietta. C’è un’indagine, condotta da Federcaccia, che mostra – nel dettaglio – come il numero dei seguaci di Orione diminuisca anno dietro anno. Se, nel 1985, essi ammontavano ad oltre un milione e mezzo, nel 2019 risultano essersi ridotti a meno della metà (poco più di 500mila). Il calo è spiegabile innanzitutto dalla carenza di ricambio generazionale. In effetti, oggi, chi imbraccia il fucile è una persona che supera i 60 anni; ma quasi il 35% è ultrasettantenne e solo il 5% conta meno di 30 anni. Nella pratica i giovani non si sentono più attratti da questo particolare settore. Si è persa la tradizione familiare che, una volta, si trasferiva di padre in figlio. La colpa è sicuramente dei costi troppo alti che, in questa fase di crisi economica, frenano i giovani ma soprattutto i veterani; cosicché, questi ultimi, giunti all’età della pensione, rinunciano a rinnovare la licenza. Poi ci sono anche i vincoli di legge. Il declino è iniziato negli Anni Novanta con la prima legge sui parchi che ha diminuito le aree naturali del 20%. Poi ha influito la riduzione della selvaggina e le continue restrizioni sulle specie definite ‘protette’.



Oggi i cacciatori superstiti che si ritrovano tra i boschi fanno registrare una media tra 65 e 78 anni; vivono soprattutto in Toscana ed in Lombardia; spendono, in media, un migliaio di euro per armi, munizioni ed accessori e – tra i 500 ed i 3.000 euro – per un cane da caccia. A questi soldi vanno sommati altri 320 euro ogni anno tra assicurazione e tasse solo per il rinnovo del porto di fucile. La Regione che conta meno cacciatori è la Valle d’Aosta (1.500); la Sicilia, con la Campania, è tra quelle in cui la flessione è stata più alta. Negli Anni Novanta i Siculi erano 170mila, ora sono poco più di 30mila. Di questo passo finiranno con l’estinguersi quanto prima; e, di certo, deve avere influito anche una crescente difficoltà nell’attività dei seguaci di Orione perché, spesso, il cacciatore viene associato al bracconiere. Al contrario gli addetti si sentono ambientalisti perché considerano che, se negli ultimi anni hanno perduto un terzo del territorio agricolo e forestale e molte aree sono in completo abbandono, sanno di essere loro i soli addetti a tenere aperti i sentieri. In Molise, quando si insediò al Governo della Regione il Presidente Toma, furono diffuse dichiarazioni poco tranquille per i cacciatori molisani. All’ “in bocca al lupo” del vecchio Frattura, il nuovo ebbe a precisare:“Viva il lupo! Noi siamo ambientalisti ed animalisti”. E così lievitò il numero dei cinghiali, tanto dannosi per l’agricoltura. Quella frase fu una ‘gaffe’ non voluta, ma di certo fu male accolta in un territorio che ha sempre declinato – a chiare lettere - una vocazione venatoria molto alta e con un numero importante di licenze per il porto d’armi o di fucile.

Ma una delle principali emergenze della 20.a regione è rappresentata proprio dagli ungulati, ed il fenomeno è stato ritenuto affrontato con interventi inadeguati dai cc.dd. Parlare quindi di animalismo e di ambientalismo non rappresenta il primo passo più giusto. Toma ha comunque sottolineato, bene spesso, di essere aperto al confronto costruttivo con tutti, giornalisti, enti locali ed altri soggetti portatori di interessi in materia. In poche parole potrebbe nascere un rapporto stretto e diretto con il territorio, di cui però – almeno sinora – non si vede traccia. E meno male che, nell’occasione delle ultime elezioni regionali, i rappresentanti locali del Movimento animalista confessarono di non essere pronti, dal punto di vista culturale, per chiedere la chiusura e l’abolizione della caccia in questa regione.

Claudio de Luca