CAMPOMARINO. Da una solerte lettrice, M. B., che non ama inciviltà e degrado urbano, arriva la segnalazione di quanto invece viene perpetrato ai danni della località e della natura a Campomarino.

«Vorrei attraverso voi far giungere un messaggio al sindaco di Campomarino. Siamo tutti o quasi felici che si stiano prendendo decisioni in merito alla tutela della ambiente, tipo le isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti, ma devo segnalare lo scempio che si sta consumando qui a Campomarino lido, dove i rifiuti che non vengono gettati nelle apposite isole sono sparsi dappertutto e si stanno riempiendo cunette, stradine e angoli bui.

La pineta stessa vicino al porticciolo e tanti altri posti, vediamo sacchetti di rifiuti per strada e nessuno passa a pulire.

Ora noi non siamo residenti, ma sborsiamo un bel pò di soldini di tasse all anno che a quanto sembra servono solo a tenere il paese sopra come una bomboniera. Faccio un appello affinché venga ripulito il lido dai rifiuti - chiamiamoli fuori sede - purtroppo l'inciviltà regna sovrana e chi di dovere deve provvedere e al più presto».