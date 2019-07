TERMOLI. Camminare verso la prevenzione e coltivando la sana concezione dell’attività sportiva. Questo è il messaggio che, la Sezione Provinciale di Campobasso Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ) ha voluto trasmettere, affiancando l’associazione di promozione sociale e culturale“Molise on the road” nel suo affascinante evento “Viaggio nel Molise di mezzo: in cammino verso est”.

Un’ iniziativa che ha spinto molte persone, in un'incredibile “camminata” di 151 km attraverso le località molisane. Le quali portano il nome di Pozzilli, Carpinone, Torre del Sannio, Lucito, Palata e Termoli. Un viaggio all’insegna della conoscenza dei luoghi di appartenenza e della sana attività fisica.

La stessa che movimenta l’associazione Lilt, che cerca di spronare la comunità ad una nuova percezione dello sport e dell’attività fisica in generale. Un’accurata assimilazione del concetto stesso, come base per un’attenta prevenzione, la quale è fondamentale nella cura e nel monitoraggio della propria salute. Un netto cambiamento verso situazioni critiche come l’obesità giovanile. Un problema che coinvolge molti ragazzi molisani e non solo. Ma attraverso una sana attività fisica, ma prima di questo, tramite una diversa visione della stessa, si potrà andare verso un cambiamento radicale e migliorativo. Conoscenza e sport. Due fattori molto più legati di quanto si possa pensare.

Un mix di interessi, continua scoperta di sé stessi e di quello che ci circonda. Sorretto da un modo di vedere le cose differente: lo sport come stimolo e collante sociale. Un alleato nella lotta sociale e fedele amico nelle difficoltà dell’essere umano.