TERMOLI. Molto più di una conferenza stampa sull'estate termolese, quella che è durata più di un'ora in sala consiliare, alla presenza del sindaco Francesco Roberti, degli assessori alla Cultura Michele Barile e al Bilancio Giuseppe Mottola, all'assessore agli Affari sociali Silvana Ciciola nonché dell'impresario teatrale Giandomenico Sale e della dirigente Carmela Cravero.

Oltre alla presentazione del cartellone 2019, nella seconda parte dell'incontro il primo cittadino si è soffermato su tutte le criticità e problematiche di questo primo scorcio di mandato.

Interventi seguiti in diretta Facebook da Termolionline.it che potete rivedere integralmente qui.

«Uno degli impegni che avevamo con la città nell’immediato era il cartellone degli appuntamenti estivi - afferma Roberti nel programma ufficiale - siamo riusciti a realizzarlo anche grazie al lavoro svolto dell’assessore al Turismo Michele Barile e dalla struttura comunale che si è subito messa a disposizione. Non era semplice, ma pensiamo di aver presentato una proposta accettabile. Insediarsi e in pochi giorni iniziare a pensare e lavorare su questa cosa non è stato affatto semplice.

Voglio ringraziare anche tutte le associazioni che con noi hanno contribuito alla realizzazione di determinati eventi. Saranno sempre considerate in ogni iniziativa. Anche il budget a disposizione non era dei migliori ma penso che tutto sommato ci sarà da divertirsi e intrattenersi anche quest’anno a Termoli. Per noi è un primo banco di prova, poi passata l’estate inizieremo a pianificare il futuro proprio perché cercheremo di fare sempre il possibile per accontentare tutti senza lasciare nulla al caso.

Termoli tornerà a puntare decisa sul turismo, uno dei settori trainanti della nostra economia. Cercheremo per il futuro di destagionalizzare l'offerta proprio perché riteniamo che la nostra città debba vivere più mesi all’anno con questo indotto. Al fianco delle nostre tradizionali manifestazioni non mancano i nomi di richiamo e appuntamenti in grado di soddisfare tutti. Buona estate a tutti».

Per l'assessore Barile, «Dal giorno del nostro insediamento abbiamo iniziato a mettere in campo tutta una serie di attività che si pongono quale obbiettivo primario quello di fare di Termoli, una città viva tutto l’anno e sopratutto appetibile dal punto di vista turistico. Vorrei che questa estate 2019 fosse un estate di divertimento intelligente e che a tutte le iniziative in programma la città partecipasse con entusiasmo. E’ il momento di ripartire, di rialzare la testa e dialogare, regalandosi più sorrisi e più certezze.

Come di consueto a supportarci ci sono le associazioni e le tante realtà locali, che si impegnano per dare, insieme a noi, lustro alla nostra Termoli. Auguro buona estate a tutti, nella nostra amata città».