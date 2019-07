TERMOLI. Tre pubblicazioni negli ultimi mesi, di cui due video-editoriali. Ma la rampa di accesso alla statale 87 sannitica dal casello dell’A14, strada obbligatoria per chi esce dall’autostrada adriatica, è stata solo rattoppata.

Stavolta, a muoversi, sono stati i residenti della zona di contrada Pantano Alto, che hanno interpellato gli enti, in una cascata di responsabilità, nel senso gravitazionale del termine…



Uno scaricabarile che ha portato dal Comune alla Regione, dalla Provincia al Cosib.

Insomma, la competenza risiederebbe proprio nel consorzio industriale della Valle del Biferno, ma da un anno questi cittadini sono stati portati in campana.

«Ci stanno prendendo solo in giro – si lagnava uno di loro la scorsa settimana – e chi ha delle attività nei dintorni, soffre del continuo transito di mezzi pesanti, che non osserverebbero l’invito a usare rampe differenti».

Insomma, c’è un problema anche di inquinamento acustico, oltre che di degrado e sicurezza a rischio.

Come scrivemmo mesi fa, sembra quasi una maledizione, in Molise, anche sulla costa, tutto ciò che è viabilità e mobilità crea delle criticità.

Una questione che si trascinava da tempo e interessava non solo il traffico locale ma anche tutta la viabilità per chi si serve dell’autostrada A14 e della zona industriale di Termoli.

Un punto strategico ma pieno di dissesti, quello della rampa di accesso all’area del casello per chi deve raggiungere la città o le aziende del Cosib e viceversa. Ma anche un punto in cui confluisce parte del traffico diretto verso la Puglia e i centri del Gargano con i numeri moltiplicati del periodo estivo. Meno di un chilometro da percorrere ma disagi e proteste all’ordine del giorno che mettono a dura prova migliaia di veicoli...

Buche e asfalto dissestato condizionavano e rendevano pericolosa la viabilità non solo sulla rampa ma anche lungo il resto della strada che si raccorda all’ingresso del casello della A14. Un disagio significativo, da superare assolutamente e segnalato dai numerosi pendolari, corrieri e camionisti che si trovano ad affrontare un percorso a ostacoli. Da qui la richiesta agli enti competenti di realizzare al più presto degli interventi di manutenzione straordinaria per migliorare il collegamento e agevolare il traffico in una zona a servizio dell’intero territorio.

Ora, anche la questione del disturbo alla quiete della zona. Intanto, c'è stato il rattoppo di una corsia...