ISOLE TREMITI. Era passato da Termoli, per cenare al Recchi Fish Restaurant, poi un tuffo alle sue Isole Tremiti, arcipelago di cui condivideva la grande passione assieme all’indimenticabile Lucio Dalla.

Ieri sera il cantautore Ron si è esibito in un apprezzato concerto a San Domino, in occasione della festa per il trentennale dall’istituzione della Riserva Marina.

«Questi sono i momenti da vivere, questa è la forza pulsante della Riserva Marina Isole Tremiti. Grazie all’Ente Parco Nazionale del Gargano e Teatro Pubblico Pugliese».

Poi il giudizio personale, naturalmente lusinghiero.

«Cantare in questa piazza, in questi luoghi, è stata un'emozione unica...». «Voglio ringraziare per aver reso possibile tutto questo: Ente Parco Nazionale del Gargano, il Sindaco e tutto il Comune Isole Tremiti, la Pro Loco, la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, Ersilia, Rosanna, Luigi Maurino, Zio Federico, la Cooperativa Tremiti Sea e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo magnifico evento».

Infine, dagli organizzatori, «Grazie al pubblico di San Domino, grazie a tutti!! Un successo il concerto di Ron voluto dall’Ente Parco Nazionale del Gargano e dal Consorzio teatro pubblico pugliese per i 30 anni della Riserva Marina delle Isole Tremiti».

Tappa del tour dedicato proprio a Lucio Dalla.