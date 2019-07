Franco Veltro direttore del Csm Asrem, insorge l'associazione Incontrarsi

TERMOLI. Il fuoco covava sotto la cenere e al Centro di Salute mentale l'Associazione Incontrarsi, che collabora dal 2003 in sostegno degli utenti dei Servizi di salute mentale, i loro familiari e amici, scendono in campo a favore del dottor Angelo Malinconico. «Abbiamo preso visione dal sito dell'Asrem che si e proceduto alla nomina di Direttori di Dipartimenti, tra cui quello della Salute Mentale e delle dipendenze (Franco Veltro). In più occasioni questa associazione aveva rappresentato la necessità di soprassedere e di trovare soluzioni alternative alla semplice nomina di uno dei direttori di Uoc, poiché non riteneva (così come non ritiene) sussistenti le condizioni per un'equilibrata organizzazione e riorganizzazione dei programmi, finalizzata alla tutela della Salute Mentale.

Questa Associazione ritiene assolutamente inopportuna e preoccupante la scelta operata, per altro in un momento in cui e davanti agli occhi di tutti la chiusura di Strutture, la riduzione del personale e la scarsa chiarezza di Regione e ASReM rispetto a problematiche quali la residenzialità psichiatrica, la semi-residenzialità, i Centri socio-lavorativi; principalmente rispetto alla drammatica povertà di risorse, che colloca la nostra Regione agli ultimi posti nella graduatoria nazionale, con un finanziamento che e circa la metà di quanto previsto dalle leggi vigenti e che costringe gli utenti e i familiari a dover fruire di servizi assolutamente poveri di risorse e quindi con programmi limitati. Insomma si continuano a nominare "generali" e si sguarnisce l'esercito delle truppe. Questa associazione contesta con estrema forza l'atto di cui sopra, dal quale non si evince alcun dato che lo renda trasparente, equilibrato, principalmente motivato.

Che a fronte di un sistema della Salute Mentale in Basso Molise che incontra la profonda approvazione e gratitudine di utenti e familiari, anche per la costante concertazione rilevata in questi anni con il Csm di Termoli e le strutture ad esso collegate. Questa Associazione non può non denunciare la pericolosità di un atto così importante, che può mettere a rischio il proseguimento delle buone prassi terapeutiche in corso, con ricadute negative sulla salute di utenti e familiari e sugli equilibri dell'intero sistema della salute mentale di tutto il Molise».