Eclissi di Luna: uno spettacolo da non perdere!

TERMOLI. Dopo essere stati spettatori della nostra romantica Luna di Fragola (Leggi) un nuovo e imperdibile spettacolo astronomico ci attende questa sera, infatti nella notte tra 16 e 17 luglio, potremo ammirare nel cielo una magnifica eclissi di Luna parziale.

L'affascinante evento astronomico si verificherà quando il nostro satellite entrerà nel cono di penombra alle 20.44 circa, in Italia avrà inizio alle 18.44, e da quel momento inizierà il crepuscolo, che sarà più visibile tra le 20 e le 21.

Il contatto con il cono d'ombra, che decreta l'inizio della vera e propria eclissi lunare, si verificherà alle 22.01, mentre il picco massimo verrà raggiunto alle 23.30.

In quel momento il disco lunare apparirà ampiamente oscurato dall'ombra della Terra, presentandosi in parte rossastro e in parte bianco-giallognolo.

Superato il picco inizierà la fase di uscita dal cono d'ombra, che avverrà a 00.59, di mercoledì 17 luglio.

La Luna abbandonerà il cono di penombra della Terra esattamente un'ora e diciotto minuti dopo, riprendendo il caratteristico colore con cui siamo abituati a vederla.

Non servono particolari strumentazioni per godersi lo spettacolo, sarà possibile vederla ad occhio nudo (a dispetto di quella solare).

I luoghi ideali sono quelli lontano dalle città e dalle fonti luminose quindi: campagna, spiagge o montagne.

Al momento le condizioni meteo non sono delle migliori per vedere l'eclissi, almeno per il Molise, in cui sono previste in mattinata piogge deboli e nubi, ma già dal pomeriggio dovrebbe rasserenare.

Grazie a un semplice binocolo inoltre sarà possibile notare diversi elementi specifici dell'eclissi di Luna, mentre al telescopio si potranno gustare tutti i momenti più belli anticipati dagli allineamenti di Giove e Saturno.

Per chi non lo sapesse, spieghiamo in che modo ha luogo un eclisse lunare parziale: essa si concretizza quando durante l'allineamento tra Sole, Terra e Luna, il cono d'ombra proiettato dal nostro pianeta oscura solo parzialmente il disco del satellite, che prende così un caratteristico colore rossastro.

Le eclissi di Luna, che possono essere totali o parziali, si verificano sempre in occasione del plenilunio.

Ricordiamo che la prossima eclissi parziale tornerà nel 2023, poi un'eclissi totale nel 2025 e ancora parziale nell'Agosto del 2026.

La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare parziale del 16 Luglio in Molise. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).

Alt. Luna: Bassa

Città Mag. Pen. Mag. Omb. Eclisse di penombra inizia Eclisse parziale inizia Mas. eclisse inizia Eclisse parziale termina Eclisse di penombra termina Campobasso - Molise (UTC 2) 170.4% 65.3% 20:44 22:02 23:31 01:00 02:18 Isernia - Molise (UTC 2) 170.4% 65.3% 20:44 22:02 23:31 01:00 02:18

Concludiamo il nostro articolo, ricordando che tra qualche giorno ricorre il 50° anniversario della Missione Apollo 11, il 20 luglio 1969, il mondo guardava gli astronauti Armstrong e Aldrin calpestare il suolo lunare. Per l’occasione, grazie ad un ricercatore della Nasa, Ben Feist, che ha realizzato una pagina interattiva basandosi su materiale storico, sarà possibile rivivere sul web la missione Apollo 11 “in tempo reale”, sul sito https://apolloinrealtime.org/11/