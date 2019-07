TERMOLI. Tutelare il nostro diritto alla salute. Questo è il messaggio che il “Gruppo popolare Basso Molise” ha voluto trasmettere ai presenti, durante l’incontro avvenuto al bar “All bets” di Termoli. Interrompere il processo di smantellamento sanitario e tenersi stretto quello che spetta di diritto. Una netta posizione, quella presa durante lo svolgimento dell’incontro.

Una decisione chiara che vuole affondare le sue radici tra le crepe di una sanità regionale in seria difficoltà e cercare di farsi spazio tra il terreno secco e compatto dell’indifferenza generale. Dove quest’ultima ha trovato un posto non meno importante tra le altre parti chiamate in causa e considerate responsabili di questa situazione e che cerca disperatamente una soluzione che sconfini oltre le linee del pragmatismo e abbracci la sensibilizzazione, la preoccupazione dei cittadini termolesi e non solo. Questo attraverso un precisa richiesta della totale ricomposizione del quadro sanitario e quindi di una salvaguardia dell’ospedale “San Timoteo”. Tramite un'attenta programmazione figlia delle richieste dei cittadini. I quali, come nel caso del “Gruppo popolare Basso Molise”, manifesteranno con determinazione e senza dimostrazioni “silenziose”. Un messaggio chiaro che non vuole certamente sfociare in situazioni di guerriglia.

Questi sono quadri immaginari che lo stesso movimento vuole lasciare al di fuori di ogni immaginazione. Ma sicuramente, non vuole essere spettatore inattivo della situazione attuale. Secondo i presenti, la criticità nasce da un intricato complesso di bugie e false interpretazioni della realtà, che i rappresentanti della Sanità, hanno riversato sulla popolazione. Una sensazione di ansia e frustrazione, figlia di un pensiero chiaro che richiama all’essere presi in giro. Il quale ha portato alla nascita di questo nuovo gruppo. Forte di un’idea di costanza e di una chiara visione della situazione. Elementi fondamentali che, secondo i rappresentanti, saranno la colonna di un gruppo che vuole crescere e coinvolgere più persone possibili. Un obiettivo ma anche una sicurezza. Figlia di una spinta generale di rivalsa, sorretta da una chiara presa di coscienza.