Sul Molise il maltempo ha le ore contate, verso un weekend di caldo estivo

TERMOLI. Continua l'ondata di maltempo sulla fascia Adriatica, ma in serata tornerà un clima più consono al periodo.

Per gli esperti di 3bmeteo.com «La depressione mediterranea si muoverà velocemente verso le regioni meridionali portando ancora temporali localmente forti oggi, mentre il recupero della pressione sull'Italia centro settentrionale porterà condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con temperature in aumento. Vediamo la previsione:

Meteo martedì: Nord: bella giornata di sole su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno sui rilievi. Centro al mattino ancora qualche piovasco in Sardegna ma in esaurimento, bel tempo altrove salvo residua variabilità sull'Abruzzo. Pomeriggio bel tempo salvo sporadici piovaschi diurni sulle interne della Sardegna e qualche annuvolamento sull'Appennino abruzzese. In serata bel tempo ovunque. Sud: diffusa instabilità al mattino con rovesci e temporali, anche intensi sulle regioni tirreniche, pomeriggio ancora instabile con piogge e locali temporali, specie sulla Calabria e sul Salento. Possibili grandinate nelle zone temporalesche. In serata migliora con ultime piogge tra Calabria e Sicilia. Temperature in aumento al Centro Nord, in calo al Sud. Venti a rotazione ciclonica attorno al minimo. Mari mossi o molto mossi i bacini centro meridionali, fino a poco mossi quelli settentrionali».

Stringendo il raggio d'azione delle previsioni e focalizzandolo sul Molise, «dopo le piogge, andremo incontro ad un miglioramento generalizzato del tempo con il ritorno dell’alta pressione. Il caldo estivo è previsto tornare già dal weekend», affermano gli esperti di Meteoinmolise.com.