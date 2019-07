TERMOLI. Non è una intervista. Semplicemente perché la protagonista eventuale era troppo stanca, dopo un parto estenuante, che ha chiuso un ciclo di due settimane davvero intense. Per fortuna, tutto è andato per il meglio e per Romina Giannattasio e il piccolo Noah Gargiulo, figlio di Alessandro.

Ci siamo recati con Michele Trombetta a trovarla nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in punta di piedi e disturbandola solo per qualche minuto, per farle gli auguri di persona, a nome di Termolionline, lei che è divenuta un simbolo di lotta e resistenza della sigla L113, quella che identifica i nati a Termoli.

Noah è nato ieri alle 17:26 , con un peso di kg. 3.820 e una lunghezza di 57 centimetri. E' stato necessario un parto cesareo d'urgenza (dopo un travaglio durato una giornata intera e il massimo della dilatazione) poiché la posizione della testa gli impediva di scendere... «questo è quando si dice le complicanze che possono insorgere all'ultimo minuto! L'importante è che ora sta bene... grazie a tutti per l'interesse!», il commento della mamma Romina.