Lavoratori e comitati in agitazione davanti al Consiglio regionale Copyright: Soa

CAMPOBASSO. È in corso il presidio dei lavoratori uniti per reclamare a gran voce i propri diritti fuori dalla sede del Consiglio regionale.

«Naturalmente come si pensava il Consiglio regionale è in nettissimo ritardo» dichiara Andrea Di Paolo del Sindacato operai autorganizzati.

«La protesta fuori conta almeno 300 persone: oggi inizia ufficialmente l'unione del coordinamento delle lotte in Molise; ora la partita si gioca seriamente.È solo l'inizio.»

Presenti anche il Comitato bene comune di Larino per la sanità, i movimenti dell'Ittierre ex Gam ed Emilio Izzo di Isernia, gli operai autorganizzati di Termoli ed ex zuccherificio e i rappresentanti del Comitato trasporti efficienti Molise.