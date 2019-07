TERMOLI. Nella mattinata odierna la Rieco Sud Scarl, con il supporto del Nucleo Ecologico della Polizia Municipale, ha effettuato i controlli sui conferimenti dei rifiuti in alcuni punti critici del territorio comunale.

In particolare sul piazzale posteriore della chiesa di Sant’Antonio, in via Oliviero, sono stati riscontrati numerosi abbandoni illeciti di sacchetti sul suolo pubblico, che purtroppo si verificano quotidianamente. I sacchetti abbandonati sono stati aperti per verificarne il contenuto e procedere con eventuali sanzioni a carico dei responsabili dell’illecito compiuto.