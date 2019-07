TERMOLI. Oggi mercoledì 17 ultimo giorno di raccolta firme per il corso sulla petizioe a sostegno del Punto nascita di Termoli.

«Presso il gazebo installato di fronte al bar "Corso 50" (che ringraziamo per la disponibilità e l'aiuto materiale fornito in questi giorni) ritiriamo le firme raccolte finora - affermano i promotori - invitiamo pertanto tutti i collaboratori che hanno raccolto le firme a restituire i moduli riempiti (oppure a scansionarli e inviarli alla mail siamounsolopopolo@libero.it), in modo da poter contare e depositare le firme raccolte finora.

La raccolta poi può continuare a oltranza presso ciascun punto firma, fino a data da destinarsi. Ma l'importante è farci avere, nelle modalità indicate, tutte le firme raccolte fino a stasera, per poterle depositare al Tar nei tempi tecnici previsti.

Domani giovedì 18 luglio alle ore 16:30 presso la sala consiliare del comune di Termoli si terrà una conferenza stampa aperta ai presidenti delle associazioni (invitiamo un delegato per ogni associazione) dove illustreremo le motivazioni e le modalità di svolgimento della manifestazione di domenica 21 luglio, ore 21».