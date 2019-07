​Meteo: dopo pioggia e grandine il caldo africano è in agguato

MOLISE. Ancora un paio di giorni dal clima mite e gradevole, ma dal prossimo weekend il nostro Paese verrà inglobato in un’area di alta pressione sub tropicale che porterà con sé un aumento sensibile e progressivo delle temperature.



É questo il responso dei meteorologi di 3BMeteo che prevedono il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre che riporterà condizioni prettamente estive su tutto il Paese, non esclusa la nostra regione. Almeno inizialmente non avremo particolari eccessi e le temperature saranno in linea con le medie stagionali, ma a partire dal 20 luglio il caldo intenso probabilmente tornerà a ruggire e i termometri segneranno diffusamente punte superiori ai 30°C.



Per fortuna la distanza temporale induce cautela nel considerare questi modelli completamente attendibili e dunque occorrerà attendere ancora qualche giorno per verificare che la tendenza venga confermata o meno.



Ad ogni modo non vi sono dubbi che, conclusa l’ondata di maltempo, nel resto di luglio l’estate tornerà a fare sul serio.