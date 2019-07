San Timoteo, il comitato rinnova la richiesta di incontro al sindaco Roberti

TERMOLI. «E' trascorsa una settimana dalla richiesta di incontro ufficiale con il sindaco di Termoli. Ad oggi, si registra ancora un nulla di fatto in merito. A seguire si pubblica l'istanza, per opportuna conoscenza». Lo ha comunicato il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice.



«Richiesta incontro - Esame riflessioni e proposte del Comitato in ordine alla chiusura del Punto Nascite dell'Ospedale San Timoteo di Termoli ed alle criticità che investono la sanità territoriale e regionale.

Lo scrivente Comitato, nelle more della sentenza di merito del Tar Molise in ordine alla chiusura del Punto nascite dell'Ospedale San Timoteo, nell'esprimere incondizionata soddisfazione per la sospensione concessa, ritenendo però che la soluzione definitiva di tale problematica nonché delle altre criticità che affliggono la sanità molisana e che coinvolgono direttamente e drammaticamente il nostro presidio ospedaliero, la cui stessa sopravvivenza è gravemente compromessa, passi necessariamente ed obbligatoriamente attraverso l'azione politica, decisa e quanto mai pressante, consapevole e competente, dei vari organi istituzionali, chiede alla signoria vostra un incontro urgente al fine di poter illustrare le proprie riflessioni e proposte, maturate nel corso dell'azione pluriennale del Comitato stesso.

Si auspica che Codesta Amministrazione possa e voglia fare proprie coinvolgendo altresì tutti gli Enti territoriali e regionali in vista soprattutto dell'elaborazione del P.O.S. 2019-21 e del nuovo Patto per la Salute, unici atti giuridicamente validi che possono scongiurare la chiusura del nosocomio termolese e ridare slancio al servizio sanitario regionale, oggi sempre più in difficoltà. Si resta in fiduciosa attesa di un favorevole e sollecito riscontro. L’occasione è gradita per porgere ossequiosi saluti».