Si ripristina l'asfalto in via Corsica, divieto di sosta tra le rotatorie di via Egadi e via Tremiti

TERMOLI. Arrivano i lavori tanto attesi di ripristino della sede stradale tra le rotatorie di via Egadi e viale Marinai d'Italia.

Il testo dell'ordinanza sindacale che dispone i divieti di sosta nel tratto indicato e oggetto nel corso degli ultimi mesi dei lavori di collegamento della condotta fognaria al depuratore del nucleo industriale di Termoli.

Esaminata la nota prot. n. 43495/19 del 11.07.2019 con la quale l’ing. Quintino GRAZIANO nella sua qualità di Rup dei lavori di “PAR 2007/2013 Asse III Sistema Idrico Integrato – Intervento di miglioramento e potenziamento del sistema fognario, di collettamento e depurativo” appaltati dal Comune di Termoli, con Contratto Rep. 2070 del 14/12/2018 comunica che la ditta CCM S.r.l. con sede in via Nazionale Appia – 81022 Casagiovine (CE) affidataria dei lavori suddetti, proseguirà con l’esecuzione delle operazioni di fresatura ed asfaltatura dell’intera carreggiata stradale di via Corsica compresa tra la rotatoria con via Egadi e la rotatoria con viale Marinai D’Italia/via Tremiti e chiede l’emissione dei provvedimenti viabilistici di competenza dalle ore 7.00 del giorno 15 Luglio p.v. fino al giorno 22 luglio p.v. Visto l’art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale, i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 4 lett. a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti.. per esigenze di carattere tecnico .. ecc; lett. b) stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee; Ritenuto necessario autorizzare l’apposizione della segnaletica di cantiere prevista dagli art.li 30 – 43 del DPR 16.12.1992 n. 495, nonché ai sensi dell’art. 6/4°c. lett. F), richiamato dall’art. 7/1°c. del C.d.s. e D.M. 10.07.2003; Ravvisata la legittimità della richiesta e considerato che per l’esecuzione dei lavori fresatura ed asfaltatura dell’intera carreggiata stradale di via Corsica compresa tra la rotatoria con via Egadi e la rotatoria con viale Marinai D’Italia/via Tremiti, sarà necessario provvedere alla predisposizione di divieti, limitazioni e/o interdizioni dei tratti di strade comunali interessati.

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni; Visti gli artt. 5 comma 3, 6 - 7 – 20 e 21 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285 ; Visto l’art. 30 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495; Ai Sensi dell’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 per propria competenza; Visto lo Statuto Comunale;

Ordina il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo 00.00 – 24.00 di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) rafforzativo della regolamentazione vigente e la sospensione temporanea della circolazione veicolare divieto di transito – strada chiusa – direzione obbligatoria a destra e/o sinistra ( rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e (rif. Figura 80/c – 80/b Art. 122 - D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dal giorno 15 luglio 2019 al giorno 22 luglio 2019 per tratto di via Corsica compreso tra la rotatoria con via Egadi e la rotatoria con viale Marinai D’Italia/via Tremiti, con ripristino ORDINANZA n. 185 del 15-07-2019 1/3 delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento. Il divieto di circolazione dei pedoni con conseguenti deviazioni degli stessi sui marciapiedi opposti e percorsi alternativi.

L’impresa esecutrice assicurerà l’apposizione delle segnalazioni stradali, previste dal vigente Regolamento di esecuzione del C.d.S., di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso e strada chiusa in corrispondenza dei tratti della carreggiata stradale interessati, compatibilmente al programma dei lavori ed alla regolamentazione temporanea della circolazione tramite movieri abilitati e/o semafori mobili. La segnaletica utilizzata riporterà l’eccezione di accesso a residenti e dimoranti, all’utenza titolare e impiegata presso gli opifici siti nel tratto di via Corsica suindicato interessato ai lavori di fresatura ed asfaltatura dell’intera carreggiata stradale.

Prescrive l’ osservanza del responsabile dei lavori per l’apposizione di tutta l’idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere prevista dagli art.li 30 – 43 del DPR 16.12.1992 n. 495, nonché ai sensi dell’art.6/4°c. lett. F), richiamato dall’art. 7/1°c. del C.d.s. e D.M. 10.07.2002, che dovrà essere tenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Il titolare della concessione/autorizzazione è obbligato a riparare eventuali danni causati dalle opere o depositi autorizzati; il restringimento di carreggiata dovrà essere tale da garantire sempre una larghezza della “carreggiata utile” tale da permettere altresì l’istituzione, nelle strade a doppio senso di marcia, di un senso unico alternato regolato da segnaletica stradale indicante i diritti alla precedenza (rif. Fig. II 41 Art. 110 e Fig. II 45 Art. 114 - D.P.R. 16.12.1992 n. 495), quanto sopra al fine di garantire il transito veicolare, nonché dovrà sempre essere garantito il transito dei mezzi di emergenza, soccorso e Forze dell’Ordine; l’ obbligo, al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando il Comando di Polizia Locale dell’avvenuta riattivazione; l’obbligo a detenere nel luogo dei lavori la concessione/autorizzazione, così come è tenuto ad esporla in maniera ben visibile all’interno degli abitacoli dei veicoli autorizzati in deroga, utilizzati dall’impresa e da esibire a richiesta degli organi di Polizia in servizio; l’apposizione dei segnali stradali riproducenti i contenuti della presente ordinanza almeno 48 ore prima dell’efficacia del provvedimento; la predisposizione di idonei camminamenti alternativi per la protezione dei transiti pedonali nell’area interessata dalle attività in premessa collocando la prevista segnaletica provvisoria di cantiere; la delimitazione dell’area di cantiere, segnalata e non accessibile ai non addetti ai lavori, mediante collocazione di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri anche durante le ore serali e notturne; l’apposizione del pannello di cui alla (fig. II.382) art. 30 recante le indicazioni: a) ente proprietario della strada; b) estremi dell’ordinanza di cui ai commi 1 e 7; c) denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e)recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere, nonché segnale di lavori in corso di cui alla Fig. II.383 Art. 31 e segnale di obbligo di cui alle Figg. II.80/b e/o 80/c Art. 122 in prossimità della testata del cantiere di durata superiore a 7 giorni lavorativi.