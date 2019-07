TERMOLI. Ieri sera intorno alle 21, da una palazzina Iacp in via dei Castagni 62, probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua piovana nelle pareti esterne, sono caduti alcuni calcinacci di grosse dimensioni sull'asfalto, frantumandosi in tanti pezzi .

Va sottolineato che in quel punto, specialmente d'estate, ci sono i ragazzini che giocano e sostano anche di notte, oltre alle auto in sosta degli inquilini della stessa palazzina. Ieri sera, al momento dell'accaduto per fortuna l'area era vuota, ma resta il fatto che guardando le palazzine è evidente che le stesse avrebbero bisogno di urgenti interventi di manutenzione, senza aspettare che prima o poi accada qualcosa di grave.