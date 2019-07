Campomarino, da venerdì la circolazione torna a doppio senso

CAMPOMARINO. La tanto attesa svolta viaria è arrivata a Campomarino.

Ad annunciarla è stato l'assessore Antonio Saburro, promotore lo scorso anno anche di una raccolta firme contro il provvedimento varato all'epoca dalla giunta Camilleri.

«Venerdi 19 luglio prossimo ci sarà la modifica alla viabilità nel centro urbano, che prevede il doppio senso di marcia sia su corso Skanderberg che su via Favorita. Resterà a senso unico viale Marconi per necessità di parcheggi in zona centro. È mia intenzione valorizzare le zone a parcheggio esistenti in zona centro, in modo tale da poter riportare magari in futuro, il doppio senso anche su viale Marconi. Nel frattempo, il doppio senso verrà comunque garantito con la strada parallela (via della Stazione/via Novella). Ringrazio di cuore tutti quelli che insieme a me si sono adoperati in questi mesi per riportare un po di normalità in questo Paese, ringrazio il sindaco e i colleghi di maggioranza per aver aver deciso,e deliberato con me, la modifica alla viabilità (cosi come promesso in campagna elettorale)».