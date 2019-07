TERMOLI. Al servizio della città e dei suoi tesori. Questo è il compito che l’infopoint della Pro Loco, in via Dante, vuole portare avanti. Un servizio di informazione per i turisti e la popolazione stessa. Con il fine ultimo di accompagnare il turista, alla scoperta della città e delle sue bellezze. Un viaggio conoscitivo che si districa tra le antichità del borgo antico e le arterie moderne della città termolese. Intrinseche di eventi e novità che, l’info point pubblicizza, attraverso la disponibilità e la professionalità del suo staff. Tramite il quale, i turisti, possono godere anche della loro cordialità. Un aiuto informativo che vuole soddisfare ogni tipo di richiesta: gli orari dei treni, dei pullman, degli autobus, aiuto per localizzazione di alberghi o ristoranti. Un supporto che non si limita solo ai confini cittadini, ma supera anche il mare (Isole Tremiti) e le stesse zone limitrofe alla città.

Infatti, attraverso un fornito supporto cartaceo composto da mappe turistiche e locandine, unito ad uno digitale (sito della Pro Loco) il turista può implementare le informazioni ricevute con quelle che ritrova sugli strumenti che ha a disposizione e che sono necessari, soprattutto per i turisti stranieri che vengono a passare le loro vacanze in questa città. Molti infatti, provengono dall’Europa (Germania e Inghilterra ) e altri dalla parte opposta del mondo (Australia). Un ampio ventaglio geografico, che testimonia l’attenzione e quindi il desiderio, di visitare la città di Termoli. La quale, attraverso questo infopoint, gode anche della promozione diretta dei prodotti locali e delle zone limitrofe. Una totale messa in luce dei tesori e dei sapori di questi territori.